Chefs, enólogos, críticos, produtores, artistas e pensadores vão estar reunidos na Alfândega do Porto para um encontro ímpar à escala nacional (bilhetes no site oficial). Entre os mais de 30 oradores portugueses e estrangeiros, destaca-se a presença dos chefs André Chiang e Alex Atala e do sommelier Mads Kleppe, três nomes que melhor têm explorado as componentes social, ambiental, nutricional e cultural da comida. Eis o retrato de cada um deles.É proprietário do Raw Taipei, considerado o melhor restaurante de Taiwan, do Bincho, Burnt Ends, Jaan par André e do ANDRÉ, em Singapura, galardoado com duas estrelas Michelin, e do Porte 12, em França, país por onde já tinha passado como chef do três estelas Michelin Le Jardin des Sens. Um caminho de peso e que justifica a presença do chef taiwanês no Melting Gastronomy Summit para falar sobre A Construção do Percurso de um Chef, a 15 de novembro às 18h30. Nesta viagem, Chiang foi consolidando uma das suas grandes assinaturas à mesa, a Octofilosofia, uma abordagem pessoal à cozinha alicerçada em oito elementos - único, textura, memória, puro (sem tempero), terroir, sal, sul e artesão - que exponencia a experiência gastronómica ao interligar a comida com o nosso banco de memórias. Segundo o chef de 41 anos, cada elemento desempenha um papel específico na jornada culinária e é a junção de todos que compõe a refeição perfeita. Entre os principais prémios, destaca-se o The Diners Club Lifetime Achievement Award, atribuído em 2018 na Ásia.Responsável pelos três estrelas Michelin D.O.M. e Dalva, Alex Atala é um dos maiores embaixadores e intérpretes da gastronomia brasileira atual. Entre as suas principais iniciativas destaca-se o lançamento da linha de alimentos conscientes Retratos do Gosto e a fundação do Instituto ATÁ, onde Alex aprofunda a ligação do Homem com o produto e com a natureza, levando a cabo projetos com comunidades rurais e indígenas, como é o caso da Pimenta Baniwa Jiquitaia. Produzida pelas mulheres do povo Baniwa, esta pimenta com sal valoriza a gastronomia e alerta a comunidade internacional para a defesa da cultura feminina do roçado, um sistema agrícola indígena da região do rio Negro que é património cultural do Brasil. No Porto, o chef brasileiro conduzirá uma palestra no dia 16, às 11h, sobre a relação da gastronomia com o Homem, a terra e o mar.É o braço-direito do chef René Redzepi, proprietário do premiadíssimo NOMA, o restaurante de Copenhaga que, além das duas estrelas Michelin, aparece constantemente no pódio dos melhores do mundo da revista Restaurant. Enquanto sommelier, Mads Kleppe tem a fina responsabilidade de desenhar combinações e harmonizações para pratos onde a componente orgânica e os princípios biodinâmicos estão sempre presentes. Kleppe orgulha-se de dizer que cada vinho no NOMA é natural e ecológico e não raras vezes o sommelier põe as próprias mãos na massa, fazendo parte dos processos de produção lado a lado com os produtores. É esta proximidade e este envolvimento da raiz até à mesa que vão estar em foco no painel O Vinho e Outros Parings, no dia 14 às 17h30, em que Mads Kleppe estará à conversa com Dirk Niepoort, com o chef Manuel Liebaut, com a jornalista e crítica de vinhos Maria João de Almeida, e com Nina Gruntkowski, do projeto Chá Camélia.