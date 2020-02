Uma mão cheia de ideias para o fim de semana

d

Schoorl, Países Baixos). A sua primeira vez a cozinhar em solo português acontece no Sála (Lisboa), num jantar a quatro mãos com João Sá, chef e dono do espaço. Prometem-se produtos de época, muitos vegetais, peixe e marisco locais numa refeição com vários momentos (€130 com bebidas).

Amadeo de Souza Cardoso, Almada Negreiros, Nadir Afonso ou Helena Almeira têm as suas obras reunidas na Guarda. Domínios do Olhar é a exposição do projecto Gulbenkian Itinerante que vai ocupar as salas do Museu da Guarda até 31 de Maio. João Mendes Rosa, diretor do Museu da Guarda, é o curador desta exposição e quer provocar um diálogo entre as peças da Fundação Calouste Gulbenkian e as do Museu da Guarda.Este sábado, e com o mote "Setúbal Terra de Peixe", o Chef Álvaro Santos vai preparar um jantar de sabores únicos, na Casa do Campino, em Santarém. Este será o primeiro de três jantares (os seguintes a realizar em junho e setembro) integrados nas celebrações dos 40 anos do Festival Nacional da Gastronomia. O chef que está à frente do restaurante Leitaria do Montalvão (Setúbal) leva a Santarém um menu com uma caldeirada à moda dos pescadores como prato principal. As propostas para entrada são ostras e salicórnia aromatizadas com laranja e moscatel de Setúbal e espetadas de choco frito à moda setubalense. Para sobremesa, o chef propõe D. Filipe com crocante dos Esses de Azeitão. O jantar custará €40 com bebidas incluídas.O Centro Cultural Malaposta, em Odivelas, acolhe este sábado, 29, às 16h, um espetáculo de marionetas e objetos que transporta as crianças para uma viagem muito especial: a escolha de uma profissão. No seu crescimento, João, o herói da história, irá confrontar-se com dúvidas e escolhas. A escola, mas também os amigos, as brincadeiras, as vivências e as leituras, serão determinantes no seu desenvolvimento pessoal e na sua realização enquanto Homem neste espetáculo infantil da Baal17 - Companhia de Teatro de Serpa. A peça tem 45 minutos de duração e custa €8 para quem tiver mais de 25 anos, e €6 para adultos com menos de 25 ou mais de 65 anos.Em Lisboa, o fim de semana é dar as boas vindas a Jonathan Zanbergen, o chef holandês que dirige a cozinha do Le Merlet (Dos autores de Amigos Improváveis (2011), filme sensação do cinema francês, chega uma obra sobre jovens autistas amparados por associações em risco de fechar, em Paris. Com Vincent Cassel e Reda Kateb nos principais papéis, Os Especiais é um filme inspirado em pessoas e acontecimentos reais, realizado pela dupla Éric Toledano e Olivier Nakache, que trabalham sempre em conjunto.A vida sexual das orquídeas (na foto acima), monólogo da atriz e criadora francesa Sofia Teillet, chega agora a Portugal para três apresentações no Teatro Nacional D. Maria II, de 28 de fevereiro a 1 de março. Com texto e interpretação de Sofia Teillet, A vida sexual das orquídeas é uma conferência-espetáculo que, com recurso ao humor e à poesia, nos fala de sexualidade e amor. Ao longo do espetáculo, a atriz-conferencista disserta sobre as técnicas que as orquídeas inventaram, diferentes e mais elaboradas que as das outras flores, para assegurarem a fecundação. Tudo em camadas dramatúrgicas e filosóficas, que nos levam a questionar as relações de colaboração, simbiose e comensalidade. É uma produção do l’Amicale, estreada em Lausanne, na Suíça, em julho de 2018, e que agora se apresenta pela primeira vez em Portugal.A vida privada de um casal durante a intervenção da Troika em Portugal cristalizada numa fotografia de Patrícia Almeida - publicada no livro Ma vie va changer, com David-Alexandre Guéniot - é o ponto de partida para a peça Ça va exploser, de Carolina Campos e João Fiadeiro. Para ver no novo Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, esta sexta-feira, 28, às 21h30 ou então sábado, às 17h30 e às 21h30. Bilhetes a €12, com preço especial para menores de 25 anos (€5).