Um “trabalho de amor”, por Ryoji Ikeda

As mais lidas GPS

Já inaugurou o pavilhão temporário encomendado por Serralves ao artista japonês, que ficará no parque até setembro de 2023.

Ryoji Ikeda é um artista discreto. Na apresentação do seu pavilhão "Micro | Macro" à imprensa, não se deixou fotografar. Manteve-se num plano resguardado, vestido de preto dos pés à cabeça, deixando que Philippe Vergne assumisse a frente de palco. "A mim podem fotografar à vontade", riu-se o diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, com o seu habitual bom humor.