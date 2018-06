UFO promete substituir as máscaras de cara convencionais

UFO - Foreo

À venda em exclusivo nas perfumarias Douglas

€279

A foreo é a Tesla do mundo da beleza: todos os seus aparelhos são inovações. Abrimos a carteira sem remorsos pela oportunidade de ter a última tecnologia nas mãos e na pele. Bloggers e beauty junkies estavam já fartas de cantar as maravilhas do novo UFO, acrónimo para Ur Future Obsession (modesto), quando decidi que estava na hora de dar o rosto ao manifesto e experimentar este gadget que promete substituir as máscaras de cara que demoram 15 a 20 minutos a actuar, com a ajuda de uma máscara de formulação coreana com um quarto do tamanho, em apenas 90 segundos.O UFO tem uma app para o telemóvel que se conecta por bluetooth, permitindo que se comece o programa de cada máscara pela aplicação. Como não confio na minha interpretação das instruções (sabemos que podem ser textos bastante subjectivos), recorri à ajuda gráfica dos tutoriais. Primeiro, aplica-se a tal pequena máscara com produto no UFO e depois é só deixar que faça o seu trabalho enquanto se massaja o rosto.A máscara para o dia começa com luz vermelha LED de modo a preparar a pele, seguem-se 30 segundos de vibrações para estimular a absorção do sérum e, no fim, a luz LED verde uniformiza a tez. Confio que foi tal e qual como aconteceu, visto que estas acções são indetectáveis e uma pessoa está mais preocupada com a curvatura do nariz, não deixando que se passe o gadget facilmente por lá.