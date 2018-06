Crítica de cinema: Um Mulher Doce

"Loznitsa nunca lhes dá nome porque esta não é uma história individual; é o retrato de um país onde o sofrimento enforma a identidade colectiva!", escreve Tiago R. Santos

Uma Mulher Doce começa no inferno e acaba num pesadelo. Sergei Loznitsa, o realizador ucraniano que Putin acusa de fazer filmes "anti-Rússia", confessa inspirar-se em Dostoiévski mas há muito de kafkiano nesta história simples de uma mulher a quem devolvem uma encomenda que a própria enviou para o marido condenado por homicídio. A fotografia de Oleg Mutu é magnífica, mas é a viagem de Uma Mulher Doce por um universo de polícias cruéis, aspirantes a bandidos, burocratas e todas as espécies de desesperados, que deixa uma profunda marca. Loznitsa nunca lhes dá nome porque esta não é uma história individual; é o retrato de um país onde o sofrimento enforma a identidade colectiva.



Nota: 4 estrelas



De Sergey Loznitsa

RUS. • Drama • M14 • 143m

Com Vasilina Makovtseva e Lisa Akhedzhakova