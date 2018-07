Tudor, a marca de relógios para o pulso do mergulhador

A história da Tudor está profundamente ligada ao fundador, Hans Wilsdorf, que nasceu em 1881 no Sul da Alemanha. Cedo foi para a Suíça trabalhar como assistente de relojoeiro, mas mudou-se para Londres, que no início do século XX era o centro do mundo - onde as modas se lançavam e onde estava o dinheiro e as pessoas "mais sofisticadas". Procurou desde logo criar algo mais ergonómico e acessível - naquela altura, usavam-se relógios de bolso ou relógios-jóia. Em 1908 registou a Rolex (a pensar no status), 18 anos depois fundou a Tudor (a pensar na robustez) e pantenteou uma da suas maiores inovações, a "ostra", um relógio à prova de água que viria a ser usado pelas marinhas americana, francesa e italiana.



O modelo Oyster Prince - primeiro a incluir a "ostra" e um motor perpétuo - foi à Gronelândia em 1953 no pulso do explorador J. D. Walker e sobreviveu a temperaturas entre os 21 e os 45 graus negativos. Confirmava-se: marca robusta para gente robusta.





David Beckham não faz publicidade antes das 9h ou depois das 15h e a razão é simples: gosta de ir levar e buscar os filhos à escola. Lady Gaga repete as cenas as vezes necessárias, até à perfeição, e os All Blacks, selecção de rugby na Nova Zelândia, guardam um coração mole numa carapaça dura de músculos. São estes alguns dos embaixadores da Tudor, marca de relógios que desde 2014 se está a relançar no mercado com o slogan Born to Dare (em português, nascido para ousar). O renascimento em 2008 teve como missão tornar a marca mais apetecível. Dez anos depois, aé recebida no seu quartel-general, em Genebra, na Suíça, com o termómetro a marcar 17 graus abaixo de zero."O processo do desenho até costuma ser rápido, mas quando procuramos um determinado material pode levar anos", explica Ander Ugarte, o designer da Tudor. Oriundo de San Sebastián, tem 27 anos de experiência a desenhar relógios. "A primeira fase é manual, à base de esquissos feitos à mão. Depois trabalho com um modulador que nos permite mudar as cores dos vários componentes."Ugarte, que traz vestida a cor da casa (o bordeaux) cria mostradores em resina, que se fazem numa hora, para testar as dimensões e o volume. O modelista parte de um volume cilíndrico para construir uma forma e vai cortando e trabalhando como se fosse um escultor.