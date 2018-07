O novo livro de Leïla Slimani: No Jardim do ogre

No Jardim do Ogre é o romance de estreia da escritora franco-marroquina que a crítica apelida de Madame Bovary do século XXI

Adèle é a personagem perfeita: jovem, bonita, jornalista por paixão e não por ocasião, é casada com um médico de sucesso que a ama, tem um filho pequeno e vive num bom bairro de Paris; por fim, ou para início de conversa, Adèle é viciada em sexo. Leïla Slimani, a autora franco-marroquina que a criou, escolheu para ela uma vida sem prazeres quotidianos, em que a solidão é o conflito que a atira ao chão e o sexo a forma de fugir para a frente. No Jardim do Ogre é o romance de estreia da escritora franco-marroquina que a crítica apelida de Madame Bovary do século XXI.



Leïla Slimani, que conhecemos em Abril de 2017 como "autora-sensação da literatura francesa", graças a Canção Doce (o seu segundo romance, que lhe valeu a atribuição do mais importante prémio literário francês, o Prémio Goncourt), não começou a escrever ontem. No Jardim do Ogre, o seu romance de estreia, já tinha sido distinguido em 2015 com o Prémio Literário de La Mamounia. É neste livro que nos apresenta Adèle, uma mulher de desejos insaciáveis, que precisa de seduzir todos os homens com quem se cruza.



Manter uma vida dupla não é um problema para Adèle - ela retira até prazer de mentir ao marido, que tem para os dois planos maiores do que Paris. Richard quer mudar-se para o campo, o que se faz mais irónico quando a mulher só quer ser "uma boneca no jardim de um ogre". O risco é o seu oxigénio e só lhe faltará o ar quando for descoberta. Lá chegará.



Para a crítica este livro é a revelação de uma escritora extraordinária. "Uma entrada ousada e notável na literatura", escreveu a Vanity Fair. No Jardim do Ogre é "impossível de largar: tem sexo, é cru, é frio, é violento" para o Libération, e "um retrato simultaneamente cru e poético de uma mulher em busca do absoluto" para a Page.



Com estas ou outras palavras, numa coisa a crítica concorda: "É impossível não ser conquistado pela frontalidade com que Leila Slimani descreve a vida sexual da sua heroína. Algumas páginas, muito cruas, revelam uma inegável força literária, com palavras que magoam como um chicote." (Lire) No Jardim do Ogre é isto: um vício grande, tão grande como aquele que Adèle sente.



No Jardim do Ogre

Editora Alfaguara

€16,50