Três filmes com produção portuguesa na competição de festival de San Sebastián

A abrir a secção vai estar "Una Película de Miedo", de Sergio Oksman, coprodução portuguesa através da Terratreme, que fará a sua estreia mundial em San Sebastián.

Lusa 21 de agosto de 2025 às 11:36
Filme do realizador brasileiro Sergio Oksman é um dos destaques Urs Flueeler/Keystone via AP

A coprodução portuguesa Una Película de Miedo, do brasileiro Sergio Oksman, vai abrir a secção competitiva Zabaltegi-Tabakalera do Festival de San Sebastián, em Espanha, da qual constam filmes de André Silva Santos e Paula Tomás Marques.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a organização do festival basco revelou a composição da principal secção competitiva do evento, que inclui obras como La Tour de Glace, de Lucile Hadzihalilovic, com Marion Cottilard e Gaspar Noé, La Felicidad, de Paz Encina, ou Fiume o morte!, do croata Igor Bezinovic, que vai encerrar a secção.

De acordo com a organização, a secção "competitiva mais aberta do festival" inclui sete estreias mundiais entre os 23 títulos escolhidos, que contam com 15 longas-metragens, seis 'curtas' e duas médias-metragens.

De Portugal chega a primeira obra de André Silva Santos, intitulada Sol Menor, que vai fazer a sua estreia internacional em San Sebastián depois de conquistar o prémio de Melhor Filme Português no Curtas de Vila do Conde deste ano.

"O filme passa-se na primavera, sobre a paisagem de São João da Madeira [terra natal do realizador], uma pequena cidade no norte de Portugal. Samuel, 38 anos, dedica os seus dias ao trabalho como professor de flauta e aos rituais de luto pela viuvez de Luísa, com quem partilhava um quotidiano dedicado à música. Após uma visita do irmão, Samuel enfrenta um novo impasse na sua vida", pode ler-se na sinopse do filme.

Paula Tomás Marques leva ao festival, onde já conquistou o prémio Nest com Em Caso de Fogo, a sua primeira longa-metragem, Duas vezes João Liberada, que fez a sua estreia mundial no festival de Berlim e já passou desde então por espaços como o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

"João, uma atriz lisboeta, protagoniza um filme histórico biográfico sobre Liberada, uma jovem dissidente de género perseguida pela Inquisição. Após o realizador do filme ficar misteriosamente paralisado, João é assombrada pelo espírito da personagem", refere a sinopse da obra.

A abrir a secção vai estar Una Película de Miedo, de Sergio Oksman, coprodução portuguesa através da Terratreme, que fará a sua estreia mundial em San Sebastián.

"Durante as férias de verão, um realizador de documentários e o seu filho de 12 anos ficam num hotel abandonado em Lisboa: um hotel vazio como o do filme The Shining. O rapaz é assombrado por histórias de monstros e fantasmas. Mas durante a sua estadia em Lisboa, outros fantasmas emergem: o do primeiro 'serial killer' português e os de homens que subitamente enlouquecem e abandonam as suas famílias", diz a sinopse da obra que conta com Ana Moreira e Daniel Blaufuks no elenco.

A 73.ª edição do Festival de San Sebastián vai decorrer entre 19 e 27 de setembro e conta com as coproduções portuguesas Uma Quinta Portuguesa e San Simón na secção Made in Spain.

