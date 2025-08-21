Sábado – Pense por si

Pets

Patos: os amigos improváveis lá de casa

Sociáveis, curiosos e adoráveis. Quem consegue resistir?

21 de agosto de 2025 às 09:30

Quando falamos em animais de estimação, pensamos sempre em cães, gatos, hamsters ou até pássaros. Mas… e patos? Sim, aqueles que costumamos ver nas quintas ou nos jardins públicos. Apesar de pouco comuns como pets, os patos podem ser companheiros bastante divertidos, inteligentes e até carinhosos e, hoje, falamos um pouco sobre este amigo improvável. 

Tópicos Costumes e tradições Animais Crime lei e justiça
Patos: os amigos improváveis lá de casa