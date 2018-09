Todos a Évora, para descobrir a Fundação Eugénio de Almeida

É já esta semana, a 27, 28 e 29 de Setembro, que a Fundação Eugénio de Almeida promove a sexta edição do Dia Aberto. Esta iniciativa representa, segundo a instituição, "um momento especial de partilha com a comunidade e convida a aprofundar o conhecimento sobre o projecto singular criado por Vasco Maria Eugénio de Almeida há 55 anos, com a missão de promover o desenvolvimento de Évora e da região envolvente nos domínios cultural, educativo, social e espiritual.

Assim, ao longo dos três dias, sucedem-se actividades que reflectem o trabalho realizado diariamente pela fundação no campo das artes, cultura, educação e património, da solidariedade e apoio social, do voluntariado, empreendedorismo e qualificação do terceiro sector. Esta é também uma oportunidade única para conhecer o projecto agroindustrial da instituição, destacando-se a Adega Cartuxa, o Enoturismo Cartuxa e a produção agropecuária na Herdade de Pinheiros.

O Dia Aberto é, acima de tudo, um convite para conhecer melhor como se concretiza hoje o legado humanista, mecenático e filantrópico de Vasco Maria Eugénio de Almeida, cujo sentido a Fundação Eugénio de Almeida resume na epígrafe: fazer mais pelas pessoas, para mais pessoas.

Conheça melhor o programa, totalmente gratuito, deste Dia Aberto:

5.ª feira, 27 de Setembro

A Fundação promove a segunda edição de uma corrida algo singular (com partida às 21h, do Páteo de São Miguel), chamada Correr pela história da família Eugénio de Almeida e com um percurso que passa pelos principais pontos da cidade ligados à história da família. Os participantes vão poder descobrir, por exemplo, que a designação do Hospital do Patrocínio constituiu uma homenagem de Vasco Maria Eugénio de Almeida à sua avó, Maria do Patrocínio Barros Lima, ou que o Palácio Farrobo (atual Tribunal de Évora), foi uma das residências da família em Évora.

6.ª, 28 de Setembro

É um dia dirigido especialmente à comunidade escolar. Através de diversas iniciativas, os alunos dos vários ciclos de ensino da região podem participar em peddy-papers e outros jogos de equipa e em oficinas de experimentação artística, no Páteo de São Miguel e no Centro de Arte e Cultura, e em visitas guiadas ao Enoturismo e à Adega Cartuxa, ficando a conhecer as diferentes áreas de trabalho da fundação. À noite, é tempo de reunir a família e participar em actividades artísticas e performativas no Centro de Arte e Cultura.

Sábado, 29 de Setembro

É o dia mais forte da programação – e é para todas as gerações. Será dinamizado um conjunto de actividades lúdicas, pedagógicas, culturais e artísticas, a incluir visitas guiadas e visitas ao património da Fundação – do Páteo de São Miguel (Paço de São Miguel, Arquivo e Biblioteca Eugénio de Almeida e Colecção de Carruagens) ao Centro de Arte e Cultura e Jardim das Casas Pintadas. Os espaços exteriores têm um programa de animação próprio, a decorrer das 10h às 24h, com ofertas diversas que vão permitir conhecer projectos de empreendedorismo social da fundação, ver exposições, assistir à actuação de grupos comunitários locais e a concertos de artistas convidados (os Osso Vaidoso de Ana Deus ou Victor Gama), tocar piano no Jardim das Casas Pintadas ou fazer um piquenique no Jardim do Paço de S. Miguel, visitar o Enoturismo ou conhecer a Herdade de Pinheiros e a Adega Cartuxa, provar vinhos e, no final da noite, ver a lua e as estrelas ao telescópio.