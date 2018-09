Baixa Terapia, uma comédia em família

É a chamada "comédia de sofá", estilo em que a francesa Yasmina Reza, autora de Deus da Carnificina e Arte, é especialista, mas Baixa Terapia vem da Argentina. "É a primeira peça do autor, Matias Del Federico, que a escreveu para um concurso de dramaturgia de Buenos Aires. Ganhou e o prémio foi ver o texto no palco. Foi um grande êxito." O êxito que prolongou-se no Brasil, onde Fagundes reuniu um elenco muito familiar - "o que é natural, tratando-se de gente talentosa e adequada às personagens", defende - para com ele a interpretar. Ao seu lado, encarnando três casais de diferentes gerações, que não se conhecem mas se encontram na mesma sala para uma terapia de grupo (sem terapeuta, que não aparece mas deixa envelopes com instruções), estão a sua mulher actual, Alexandra Martins, o filho, Bruno Fagundes, e a ex-mulher, Mara Carvalho, além de Fábio Esposito e Ilana Kaplan."É de morrer a rir, até tivemos de aumentar a duração do espectáculo para encaixar tanta risada", garantiu ào actor de 69 anos, estrela da Globo há mais de 40, sublinhado: "Também dá que pensar, pelo menos cinco minutos, à saída do teatro, até chegar ao estacionamento - costumo dizer, de brincadeira, que essas são as peças melhores. Esta foca temas universais, das relações familiares aos vícios, como jogo e alcoolismo." Talvez por isso esteja actualmente a ser encenada em 20 países do mundo e chega agora a Portugal, com sotaque do Brasil, para uma digressão que arranca no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a 26 de Setembro (quarta a sábado, às 21h30, e domingos, às 17h; com bilhetes desde €12,50), e termina em Águeda (de 6 a 9 de Dezembro). Pelo meio, Baixa Terapia passa, ao longo de Novembro, pelo Porto, Braga, Famalicão, Leiria, Coimbra, Póvoa de Varzim e Figueira da Foz.