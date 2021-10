Titane: o polémico vencedor de Cannes

O que seria de um Festival de Cannes sem polémica? Ou talvez se deva substituir a palavra polémica por uma mais colada ao presente, como “mensagem”. Titane, o vencedor da Palma de Ouro da última edição do festival, não é a típica obra que ganha o prémio principal do festival, mas em anos atípicos é necessário encontrar filmes atípicos, que de alguma forma rompam com os conceitos e preconceitos de filme de género e com a identidade das próprias personagens. Titane, a segunda longa-metragem de Julia Ducournau, é esse filme.