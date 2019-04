"Timão de Atenas" é o Shakespeare de hoje

O produto final é uma peça que mantém poucos paralelos com a trama original do dramaturgo inglês, no qual um abastado e excessivamente generoso Timão de Atenas perde a fé na Humanidade e se vira para a misantropia - o protagonista nem sequer surge em cena antes do segundo ato, embora dialogue indiretamente com as restantes personagens - mas que não deixa de traduzir, para esta era da primazia da imagem e do materialismo, os motes de Shakespeare sobre a ganância, o cinismo ou a ira, através de personagens como o Poeta, o Pintor, o Filósofo ou o Senador que, com muito humor, surgem como personificações dessas atitudes.



A presença do Ludovice Ensemble, orquestra com mais de 20 elementos (cuja música os personagens dançam, em palco, como se estivessem numa discoteca) só contribui para acentuar uma produção que promete gargalhadas, surpresas e uma boa dose de reflexão: tudo aquilo a que uma boa peça poderia almejar.

Adaptar Shakespeare a uma nova época mantendo os temas universais que explorava nas suas peças não é tarefa fácil. Que o diga o Teatro Praga, que o fez no passado recente: em 2010, com Sonho de uma Noite de Verão, e em 2013, com A Tempestade ou A Ilha Encantada, ambas baseadas, elas próprias, na adaptação do compositor britânico Henry Purcell dos textos de Shakespeare ao formato da ópera. Agora, a companhia prepara-se para estrear a terceira instância daquilo que "sempre foi pensado como uma trilogia": Timão de Atenas é a mais recente encenação do Teatro Praga, com música ao vivo pelo Ludovice Ensemble, sob direção de Fernando Miguel Jalôto.É uma abordagem moderna aquela a que assistimos nesta reinterpretação radical de um texto que os especialistas em Shakespeare têm dificuldade em situar no contexto maior da sua obra - nem exatamente trágica nem inteiramente cómica. A resposta do Teatro Praga a este desafio foi dividir a peça em duas partes inconfundíveis: a primeira, afeta aos costumes do teatro clássico, incidindo mais sobre os aspetos cómicos (onde se imiscui uma modernidade difusa que torna difícil situar a peça no tempo); a segunda, de tom bastante mais sério, partindo para a lógica do teatro contemporâneo, fragmentada em vinhetas e recorrendo ao uso do vídeo e da projeção.