The Tale: uma história real

Jennifer tinha 45 anos quando percebeu que fora sexualmente abusada. Agora tem 59 e considera-se uma sobrevivente: "Há muitas opiniões sobre a terminologia, mas eu, que fui abusada, não uso a palavra vítima."

A realizadora de documentários Jennifer Fox não se lembrava de ter sido abusada. Para ela, tudo tinha sido uma bonita história de amor e de iniciação sexual com alguém mais velho que, por acaso, era o seu treinador de atletismo, quando ela tinha apenas 13 anos. "Afinal, eram os anos 70, as coisas eram diferentes", recordou àpelo telefone, justificando a normalidade com que encarou esse namoro durante boa parte da sua vida adulta. Foi preciso a mãe telefonar-lhe, em pânico por ter lido as velhas cartas de amor que Jennifer guardava, para que esta começasse a duvidar das suas memórias.Desse confronto com o passado surgiu The Tale, filme recebido no Festival de Sundance com ovações de pé, a seguir adquirido pela HBO: "Houve uma guerra pelos direitos de distribuição do filme." A estreia nacional aconteceu, por isso, no TVCine, a 16 de Junho, sem primeiro passar por uma sala de cinema."Escrevi o guião entre 2008 e 2013." A escrita coincidiu com a investigação sobre o seu próprio passado, que também é mostrado no filme, em que o seu papel é interpretado por Laura Dern (que brilhou em Strange Little Lies) em adulta e por Isabelle Nélisse, aos 13 anos. "Fiz uma investigação para criar o filme e muitas cenas, entre a Laura Dern e a Ellen Burstyn [a sua mãe no filme], por exemplo, são baseadas em transcrições editadas de conversas que tivemos. Isto, porque quis captar o que as pessoas realmente dizem, em vez da ideia hollywoodesca do que as pessoas fazem" - tiques de documentarista que manteve nesta ficção baseada na sua própria experiência.