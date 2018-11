Testamento dos SillySeason mistura legados e ensaia o futuro em Lisboa

Tudo começou com a vontade de trazer os próprios pais ao palco, representando "o poder e o Estado", mas também "o legado que deixam à nova geração". Pareceu-lhes que Rei Lear, o clássico de Shakespeare sobre o monarca que quis dividir o reino pelas três filhas, de acordo com o tamanho do amor de cada uma, era o "mote dramatúrgico ideal" e puseram mãos à obra, tendo presente o espectáculo do grupo de teatro pós-dramático She She Pop, Testament, de 2015 – que partia de premissa semelhante, "mas com desenvolvimento diferente", como advertiu à SÁBADO Ivo Saraiva e Silva, autor e actor (juntamente com Cátia Tomé, Ricardo Teixeira e Rodolfo Major) dos SillySeason, que até domingo apresentam, em estreia absoluta no Festival Temps d'Images, a sua nova criação, Testamento em Três Actos.





Conclusões não há, mas os SillySeason querem deixar o seu próprio legado e procuram fazê-lo de maneira original, num trabalho "muito livre", onde dispensam a hierarquia dos elementos teatrais - actores, vídeo, texto, luzes, acessórios, música e figurinos têm peso idêntico, sem nenhum se sobrepor a outro -, para responder a uma única pergunta: "Como será o nosso testamento? Afinal, o que vem depois do teatro pós-dramático, que é o mais contemporâneo que há, mas para nós talvez já seja antiquado?"



Testamento em Três Actos

CAL – Centro de Artes de Lisboa

Até 2/12

• 5.ª a dom., 21h30

• €8

"Arranca com uma festa, onde só habita o artifício e a música é bem animada, dando ao público o desejo de saltar lá para dentro. A representar a nossa geração, os que se aproximam dos 30 anos, estamos nós, imóveis, paralisados pelos legados que recebemos, incluindo os dos nossos pais, que com esta idade já tinham empréstimos de casas e filhos", conta ainda Ivo, avançando para a cena seguinte, em que surgem, em vídeo, as primeiras legendas manipuladoras, ecos das vozes e da vigilância dos pais, mas também símbolos do Estado e do poder do tal Rei Lear que "parecia estafado, inadequado para um trabalho contemporâneo" aos outros artistas em residência com os SillySeason (no Verão, na Irlanda), entre gente ilustre como a canadiana Peaches e a encenadora Mayko Yamamoto. Não os demoveram e eles, convictos, acrescentaram outra dimensão ao espectáculo: "Além de confrontarmos os nossos pais com a nossa geração (a que chamamos Ikea, porque tudo o que temos cabe num quarto), falamos da relação entre velho e novo, entre ditaduras e democracia, entre nós e o teatro que nos deixaram."Vivem uma revolta em palco e trocam o artifício (a incluir neve e sexo com unicórnios) pela natureza, que lhes atira à cara que "o poder não tem rosto, nem o de Lear nem o dos pais, e que só existe se acreditarmos nele". Claro está que isto resvala na certeza – revelada "numa cena muito triste" – de que "recusar o passado gera um imenso vazio".