Special: o rapaz que saiu do armário duas vezes

Ryan O'Connell escreveu e é agora o protagonista de Special, a nova série da Netflix, sobre a chegada à vida adulta de um jovem gay com paralisia cerebral. Cheio de graça, ele conta na verdade a sua própria história

Ryan o'connell só precisou de quatro anos e uma festa para anunciar a todos os amigos que era gay. "Comprei enfeites em forma de pénis e mandei-lhes uma mensagem a dizer que lhes ia revelar um segredo que mudaria a vida de todos para sempre", contou numa entrevista à BUILD Series NYC. Já para contar a toda a gente que tinha paralisia cerebral? Para isso foram precisos 28 anos e uma série na Netflix.



Special, que está disponível nesta plataforma de streaming, tem oito episódios - cada um com uma média de 15 minutos -, e é autobiográfica mas não sempre, como Ryan explicou em entrevistas: por exemplo, o ator não perdeu a virgindade aos 28 mas aos 18 anos. "Não é que me queira gabar mas..."



Na série como na vida real, Ryan tem sentido de humor. Não foi, contudo, sempre assim: "Durante 28 anos tive vergonha de ter paralisia cerebral. Como sabem é possível ter diferentes níveis de paralisia e o meu era moderado o que me trazia mais vergonha. Eu era funcional mas tinha paralisia. E, pronto, ser gay e ter paralisia não era chique."



Foi quando começou a escrever na Thought Catalog, uma revista digital americana, que Ryan O'Connell percebeu que, para ele, era mais fácil escrever sobre sexo anal do que sobre paralisia. Convidado por uma editora a escrever sobre a sua vida, Ryan chegou em 2015 a I'm Special: And Other Lies We Tell Ourselves. Daí até várias produtoras quererem adaptar o livro foi um instante. Só em 2018 a Netflix a ganhou a corrida e Ryan começou a sua: preparar-se para o papel.



Foi fácil, afinal: o Ryan de Special é muito parecido com o Ryan real - também este último foi atropelado aos 20 anos e fez de conta que esse atropelamento era a razão pela qual coxeava e tinha problemas de motricidade fina. Entre o novo trabalho, primeiros encontros e a vida em Nova Iorque, como se terá dado com esta mentira?