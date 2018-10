Sintra revela autora premiada canadiana

A companhia de teatro de Sintra traz, pela primeira vez a Portugal, a peça João & Beatriz, de Carole Fréchette, dramaturga canadiana, traduzida e representada em todo o mundo, numa encenação de Sofia Borges. A estreia - que terá a presença da autora, agraciada com numerosos prémios, nomeadamente o Siminovitch Prize in Theatre em 2002, e o prestigiado SACD, de dramaturgia francófona - é esta quinta-feira, 4 de Outubro, na Casa de Teatro de Sintra, onde fica até ao dia 21, com sessões de quinta a sábado, às 21h30, e domingos, às 16h. Os bilhetes custam €7,50 (ou €15, com refeição incluída).João & Beatriz acompanha uma mulher, Beatriz (interpretada por Sofia Borges), em busca de um homem que possa libertá-la da solidão. Na tentativa de o encontrar, põe a circular um anúncio em que promete uma recompensa substancial àquele que souber cativá-la, comovê-la e seduzi-la - por esta ordem. Ansioso pela recompensa, João (Luis El Gris) responde ao anúncio, submetendo-se a uma série de provas, impostas por ela - incluindo "inventar o amor".Tendo a casa de Beatriz como cenário, o par encena a intimidade e troca confidências, mas também cultiva a distância e enfrenta conflitos - tudo para responder a uma questão: basta acreditar no amor para que ele exista?