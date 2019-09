Serralves vai ganhar um passeio pelas árvores

A atração promete ser mais uma das imagens de marca de um local já considerado emblemático. A Fundação Serralves inaugura no sábado, 14, o Treetop Walkway, uma nova forma de experienciar o parque que adorna o museu.Concebidos e desenhados pelos arquitetos Álvaro Siza Vieira e Carlos Castanheira, os passadiços de madeira foram estabelecidos ao nível do topo das árvores do parque, uma experiência que a organização espera que seja "impactante". O objetivo, segundo Serralves, é uma melhor observação da biodiversidade e a sensibilização para a preservação do ambiente e do património natural.A abertura do Treetop Walkway coincide com a celebração dos 30 anos da Fundação Serralves. No dia 14, a entrada no parque da instituição é gratuita.