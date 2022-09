Victoria Guerra e Bruno Gagliasso na nova série da Netflix

Aos poucos, a presença portuguesa no palco internacional do streaming reforça-se. Victoria Guerra, além da variada experiência internacional no cinema tem participado em séries com visibilidade além-fronteiras, como Auga Seca (RTP/HBO Max) ou Glória (Netflix). Nos oito episódios de Santo, a primeira produção da Netflix entre Brasil e Espanha, que estreou na sexta-feira, dia 16, a atriz terá um dos papéis principais.