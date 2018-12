Rua das Pretas, o Chan-Chan Lusófono ao Sabor de Vinho

A habitual tranquilidade da noite de quinta-feira no jardim do Príncipe Real é pontuada pelo burburinho que se vai fazendo notar a um dos cantos da praça. No palacete da emblemática área lisboeta já se faz fila para mais uma edição da Rua das Pretas e, mesmo para quem se estreia no evento semanal, são evidentes as características mais básicas: embora o vestuário pudesse traduzir a exclusividade do acontecimento por formalidade, as conversas que se ouvem à entrada apontam para uma reunião de extrema descontracção e multiculturalidade: portugueses, brasileiros, americanos, franceses ou italianos convivem nos momentos que antecedem um espectáculo que espelha justamente esse convívio de identidades.

Uma tertúlia de prazeres mundanos, a Rua das Pretas dá novo significado ao conceito de "concerto intimista". Trocado por miúdos: ao centro da sala de média dimensão, um rol de músicos internacionais, sem amplificação, intercalam temas novos e antigos do cancioneiro lusófono com histórias de vida e algumas risadas, enquanto rodeados do público que, sentado no chão, em almofadas ou puffs, partilha com eles garrafas atrás de garrafas de vinho de qualidade – no caso daquele a que assistimos, escolhidos propositadamente por Dirk Niepoort, famoso produtor do Douro, hoje com projectos também no Dão e na Bairrada.



Mas a repercussão que teve este pequeno projecto – um sucesso em capitais como Londres, Paris, Berlim e em Nova Iorque – não poderia ser antecipado por Pierre Aderne, o seu criador, que o iniciou numa lógica de homenagem: "Começou na minha casa, no Rio de Janeiro, quando morava na mesma rua do Antônio Carlos Jobim. Quis fazer uma alusão aos saraus de bossa nova que aconteciam na casa no Tom".