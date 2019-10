Roteiro do Dia da Reflexão: O que pode (mas sobretudo o que deve) fazer

Para começar bem o dia, comece por chamar-lhe Dia Nacional dos Indecisos – e sem culpa. Estar indeciso não é sinal de fraqueza; no limite, será sinal de capacidade de resistência. A campanha chegou ao fim e o leitor está orgulhoso: não se deixou levar por cantigas de amigos das pessoas e dos animais, não ficou dias a fio com cantigas de amor sobre acordos políticos na cabeça e muito menos caiu nas cantadas que alguns partidos tentaram fazer aos eleitores. O leitor não sabe o que quer mas quer descobrir? Precisa de refletir.

Para começar, tire o dia para si. O leitor está indeciso, permita-se. Só não provoque um tumulto na família, não faça um gesto que justifique o divórcio, não se meta em alhadas (afinal, só está a decidir os destinos do País, não é como se estivesse a decidir os destinos do País, calma).

Segundo as previsões meteorológicas, o dia estará soalheiro em todo o País – mas, e felizmente para o sistema democrático, não soalheiro o suficiente para que os eleitores se decidam pela praia. Portanto, o dia estará agradável, saia de casa (a Netflix é o seu partido? Não se pergunte o que é que já fez por ela mas o que é que ela alguma vez fez realmente por si).

Conseguiu sair do sofá? Vá deitar-se na relva. Para pensar tranquilamente, procure jardins que apelam à reflexão, pela sua serenidade e paz. Por exemplo? No Bombarral, o Bacalhôa Buddha Eden, idealizado e concebido pelo Comendador Joe Berardo em resposta à destruição dos Budas Gigantes de Bamyan, tem réplicas dos guerreiros Xian em terracota e é um lugar onde pode refletir sobre as réplicas que aquela comissão parlamentar de inquérito à Caixa em que Joe Berardo foi interrogado fez sentir no País e nos partidos agora a eleições.

Na mesma linha, podemos sugerir-lhe ainda o Jardim Japonês de Lisboa, junto ao Museu Popular, com 461 cerejeiras, o Niwa, novo jardim japonês, na linha de Cascais, a Tapada das Necessidades, na Lapa. Em qualquer um dos três poderá ler os programas dos partidos sem ser importunado, no último pode, contudo, confrontar-se com alguns ajuntamentos, vulgo piqueniques. A norte, Serralves e os Jardins do Palácio de Cristal serão sempre uma boa opção.

Se preferir um dia mais turístico, vá até ao Palácio da Pena, no alto da serra da Sintra – ali a sua reflexão pode começar logo na subida, passo a passo. Se estiver pela zona de Lamego, pode pensar junto ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, no topo do monte de Santo Estêvão – tem 686 degraus, dispostos em nove lances e ornamentados com capelas, estátuas, fontes e obeliscos para o fazer. E em Braga? Quem nunca resolveu problemas no Santuário do Bom Jesus de Braga que atire a primeira pedra.

Falando em encontros com a fé (porque para muitos eleitores votar neste ou naquele partido pode bem ser um ato de fé), não descure Fátima como lugar privilegiado para um encontro com o seu eu eleitor. Se é devoto de outro deus, o Baco, rume ao Algarve. O arranque oficial da edição 2019-2020 do 365 Algarve acontece precisamente este sábado com o regresso da programação Jazz Nas Adegas a apresentar a Feel Good Band, em Silves. Se jazz e vinho não convidam à refexão, o que convida?

Optando pela via mais sóbria, e se gosta de correr, acontece também este sábado, em Coimbra, a Corrida entre Parques. Pense bem e muito enquanto corre e sua pelo Jardim da Sereia Penedo da Saudade, pelo Jardim Botânico, pela Universidade de Coimbra e pelos 125 degraus das famosas Escadas Monumentais.

Antes ou depois do passeio, almoce num dos restaurantes preferidos dos nossos políticos: o Pabe, o Café de São Bento ou o Procópio em Lisboa, o Majestic, o Guarany ou o Portucale no Porto. Pode ser que alguma fome de justiça o faça ver exatamente onde quer deixar cair o seu voto.

Entre cada um dos destinos pode sempre optar pelos transportes públicos e pensar no seu estado (o dos transportes, uma vez que o seu está estabelecido – é um voto em trânsito), até para evitar conduzir distraído e acabar no hospital (se bem que isso o forçaria a pensar no estado do sistema nacional de saúde). O importante? Pense. Pense em tudo. É o dia para isso.