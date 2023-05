"Pérola Sem Rapariga": que corpo é este?

As mais lidas GPS

A Odisseia Nacional do Teatro D. Maria II está atualmente aterrada na região Centro. É precisamente aí, primeiro no Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena (2 jun., 21h) e depois na Casa da Criatividade, em São João da Madeira (9 jun., 21h30) que será apresentado Pérola Sem Rapariga, um espetáculo que cruza o universo da escritora Djaimilia Pereira de Almeida com o da encenadora Zia Soares.