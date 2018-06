Rafela Jacinto apresenta numa peça intimista a quase-morte e o stress pós-traumático

Rafaela Jacinto leva à Rua das Gaivotas 6 (a sede lisboeta do Teatro Praga, lugar de vanguardas cénicas), entre os dias 7 e 9 de Junho (quinta a sábado, às 21h30), a sua performance mais recente, Ad Bestias: Manual de Decoração Para Sobreviventes, estreada em Outubro no espaço da Mala Voadora, no Porto.A peça reflecte o processo de recuperação física, emocional e espiritual de uma experiência de quase-morte pela qual a artista passou num registo íntimo e intenso, que aborda o stress pós-traumático.