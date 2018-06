Festival Lisboa Mistura, mais um ano a celebrar a multiculturalidade

Mais europeia que nunca, a Lisboa que foi moura e se atirou às Descobertas, tem na Ribeira das Naus, junto ao Tejo, o palco ideal para celebrar a multiculturalidade - e é aí que se desenrola, desde 2006, o festival Lisboa Mistura, que tem como slogan "Escutar o ritmo da cidade" e cruza música de várias origens (quase toda lusófona), cultura urbana e causas sociais. Este ano, os concertos são a 8 de Junho (a partir das 19h) e a 9 (das 18h), enquanto, no domingo é um workshop de ritmos que abre o dia, às 16h, com destaque para o projecto Da Cruz, criado na Suíça por uma brasileira fascinada pelas suas raízes africanas, e os Metá Metá, vindos da cena underground de São Paulo (sexta), o afrobeat dos They Must Be Crazy, o kuduro de intervenção angolana dos Batida e o acid-jazz do nigeriano Orlando Julius e dos londrinos The Heliocentrics (sábado). Os cabo-verdianos Bitori fecham o programa no domingo, dia em que se apresentam os dois projectos sociais do Lisboa Mistura: OPA - Oficina Portátil de Artes, com jovens da cidade, e Modo Portátil - Cidadania em Acção, que promove a inclusão, a cultura e a consciência cívica.