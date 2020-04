Quibi, o pequeno serviço de streaming que pensa em grande

Quase sem se dar por ele, o Quibi está aí. É já a 6 de abril que o serviço de streaming de formatos de curta-duração para dispositivos móveis, engendrado e dirigido por Jeffrey Katzenberg (cofundador, ao lado de David Geffen e Steven Spileberg, da Dreamworks e responsável por êxitos de animação como A Bela e o Monstro, O Rei Leão ou Shrek) e por Meg Whitman, gestora de carreira feita na Dropbox e na Procter & Gamble, será lançado online como concorrente, discreto e alternativo mas a ter em conta, na gigantesca batalha da Peak TV pelo polegar oponente dos consumidores globais.Não se pode acusar o Quibi de mimetismo: cumprindo as regras canónicas de consumo OTT (Over The Top), a nova plataforma/produtora de conteúdos destina-se apenas a dispositivos móveis (smartphones, tablets e companhia) e só difunde projectos de ficção e séries documentais cujos episódios ou produtos únicos não ultrapassem os dez minutos.A filosofia de base é fácil de calcular – imagens e histórias curtas para pequenos ecrãs cujos proprietários revelam uma capacidade de atenção que vem diminuindo todos os anos – mas ninguém, até agora, a tinha convertido num serviço ambicioso de produção sistemática carregado de estrelas.O alvo demográfico privilegia, claro, o público jovem, o que não quer dizer que não haja um pouco de tudo para todos. Com 900 milhões de euros investidos na plataforma por pesos-pesados como a Walt Disney – a capacidade de lobby de Katzenberg é bem conhecida em Hollywood –, a WarnerMedia, a NBCUniversal, a ViacomCBS, a Sony ou o grupo chinês Alibaba, o estreante Quibi anunciou 1ooo milhões de euros de investimento em conteúdos apenas para 2020, num total anual previsto de 175 produtos de entretenimento, correspondentes a 8500 episódios curtos. Entre as dezenas de projectos previstos e já confirmados estão- Spielberg's After Dark, uma série de terror criada e escrita pelo realizador de E.T. e Lincoln, cuja particularidade é a de poder apenas ser visionada à noite- Barkitecture, a minissérie com que sempre sonhámos sobre planeamento e redecoração de... casas para cães- Dishmantled, um peculiar concurso de culinária, apresentado por Tituss Burgess, onde se atira um prato mistério à cara de vários chefs vendados que terão de o reconstituir, cozinhando-o (é tão parvo que poderá ser divertido)- Elba vs Block, uma competição de alta velocidade entre o actor Idris Elba e condutor de rallies Ken Block (um dos episódios chama-se "A Parede da Morte")- The Fugitive, uma micro-versão da série dos anos 60 O Fugitivo, depois transformada em 1993 num êxito de bilheteira protagonizado por Harrison Ford, com Boyd Holbrook (Em Parte Incerta, Narcos) como Mike Ferro, um operário e ex-recluso, injustamente acusado da explosão de um comboio em Los Angeles, perseguido pelo detetive Clay Bryce (Kiefer Sutherland, a estrela de 24)- Kill the Efrons, um reality-show de sobrevivência onde Zac Efron e o irmão são despachados para zonas remotas do planeta e postos à prova em situações-limite- Frat Boy Genius, uma série dramática sobre o Snapchat e o seu fundador, Evan Spiegel- Survive, ou Sophie Turner (a Sansa Stark de A Guerra de Tronos) como sobrevivente de um desastre de avião num pico montanhoso, baseada na novela de estreia de Alex MorelNão se conhecendo ainda os detalhes do lançamento global, o Quibi – o nome é uma abreviatura de "Quick Bites" – estará disponível nos EUA por €4,5 mensais (sem publicidade) ou €7,2 euros (com anúncios), com 90 dias de experiência grátis para os que subscrevam o serviço até 6 de Abril.