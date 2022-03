Que segredos guarda Jamie Dornan em The Tourist, a nova série da HBO Max?

"Se tivesses amnésia na Austrália, as pessoas iriam ajudar-te, não se iriam rir de ti, como acontece na série. Creio que isso é o humor dos autores a surgir no argumento. Em parte isso isola o protagonista [denominado como "O Homem"] na série, porque ele está a tentar perceber o que se passa e a tentar ser sério… e toda a gente goza com ele", conta Danielle Macdonald, numa conferência via Zoom, actriz de The Tourist, minissérie de seis episódios que estreou em Portugal no passado dia 8 de março, com a chegada do HBO Max. Em três frases, Danielle resume de forma brilhante a série. Se está à procura de um thriller/drama que se consome bem em duas ou três sessões, esta é uma óptima escolha.