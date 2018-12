Que discos oferecer neste Natal?

Novidades

Pedro Abrunhosa - Espiritual

O oitavo disco do cantor e compositor português chegou às lojas este mês, composto por 15 temas originais gravados com o grupo Comité Caviar. Abrunhosa promete uma atenção ao detalhe nestas canções que encara como "construcções literárias".



CD - €14,99 (Fnac)





António Zambujo - Do Avesso

O novo álbum do músico alentejano de 43 anos é a sucessão ao disco de homenagem a Chico Buarque, "Até Pensei que Fosse Minha", e da prolongada colaboração ao vivo com Miguel Araújo, precedido pelo lançamento do single "Sem Palavras".

CD - €14,99 (Fnac)

Kurt Vile - Bottle it In

Uma das mais promissoras vozes do novo folk americano, Vile é um preferido do público português. O sucessor de "b’lieve I’m going down" e "Lotta Sea Lice", registo a meias com a australiana Courtney Barnett, data de Outubro passado.

CD - €12,99 (Fnac); LP - €27,50 (Louie Louie)

Spiritualized - And Nothing Hurt

O retorno do britânico Jason Pierce (ex-Spacemen 3) aos discos após interregno de seis anos foi acompanhado, mais tarde, pelo anúncio da vinda da banda a Portugal, no Festival Paredes de Coura. Com discos como "Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space", Spiritualized estabeleceram-se como referência mundial do space-rock.

CD - €14,99 (Fnac); LP - €27,50 (Louie Louie)

Interpol - Marauder

O quarto registo do grupo liderado por Paul Banks, e tornado mundialmente conhecido pela edição de "Turn On the Bright Lights" (2002), exibe mais uma vez a característica mistura de guitarras e melancolia pela qual são tão estimados em Portugal.

CD - €11,99 (Fnac); LP - €22,50 (Louie Louie)

Kamasi Washington - Heaven & Earth

Uma êxtase de afro-futurismo e virtude improvisacional, o sucessor de The Epic, revelação do saxofonista Kamasi Washington, contém algum do melhor novo jazz a ser exportado pelos Estados Unidos em 2018. Um álbum triplo a não perder.

CD - €16,99; LP - €59,99 (Fnac)

Charles Bradley - Black Velvet

O adeus a uma das mais emblemáticas vozes soul do novo milénio, Black Velvet traz o cantor na sua melhor forma neste compêndio das últimas gravações de estúdio antes da sua morte, em Setembro do ano passado.

LP - €27,50 (Louie Louie)

Clássicos

Pink Floyd - The Dark Side of the Moon

O eterno clássico de 1973, geralmente tido como um dos melhores discos da história da música, é reeditado num formato acessível e minimalista. Prog e art rock frequentemente imitado, mas dificilmente reproduzido em todo o seu esplendor.

CD - €8 (Fnac)

Caetano Veloso - Caetano Veloso

Registo de estreia daquele que se viria a tornar num dos maiores da sua geração, Caetano Veloso capta o cantor no auge da sua fase tropicalista, na qual, ao lado de Gilberto Gil, Gal Costa ou Os Mutantes, subvertia a instituição musical brasileira da época.

LP - €22,50 (Louie Louie)

Lauryn Hill - The Miseducation of Lauryn Hill

Disco que marcou a cisão com o antigo grupo, os Fugees, Miseducation ficou para a história por unir Hip-Hop, Soul, R&B e mesmo Reggae numa mescla tão audaz quanto comercialmente bem-sucedida.

LP - €25 (Louie Louie)

John Coltrane - Blue Train

Pouco mais se pode dizer sobre este clássico absoluto da música negra americana, pilar indiscutível do jazz editado pela Blue Note e uma das mais reconhecíveis gravações da vertente instrumental do género - o disco que, afinal de contas, abriu as portas a John Coltrane para a fama que viria a conquistar.

CD - €5 (Fnac)

New Order - Movement

A morte prematura de Ian Curtis levou ao fim precoce de Joy Division, e no lançamento seguinte da banda, já com o novo nome, subsistem muitas das características que se dissipariam com edições futuras dos New Order. Uma peça, portanto, de valor histórico pelo carácter de transição.

CD - €5 (Fnac)

Edições Comemorativas

The Beatles - The Beatles (White Album) - 50 Anos

Esta edição, que assinala o 50º aniversário do icónico álbum branco dos Beatles, inclui, para além de uma remistura das 30 faixas originais, 27 demos acústicas e 50 takes de estúdio das sessões de gravação - um item de coleccionador de uma das maiores bandas de sempre.

CD - €22,99; LP - €39,99 (Fnac)

Unknown Pleasures - Collector's Edition

O lendário disco de estreia de Joy Division é aqui alvo de uma remasterização, e o disco 2 inclui 12 faixas gravadas ao vivo na casa The Factory, de Manchester. Lar de temas como "Disorder", "She’s Lost Control", "Day of the Lords" ou "Shadowplay".

CD - €10 (Fnac)

News of the World - 40 Anos Deluxe Set

Esta versão de coleccionador do disco de "We Will Rock You" e "We Are the Champions" inclui três CDs (com temas raros, demos, versões ao vivo e takes alternativos), um DVD do documentário "Queen: The American Dream" e um LP de News of the World.

CDs, LP e DVD - €90 (Fnac)

Colectâneas

Colecção The Real…

Esta série de colectâneas reúne, num conjunto de três CDs, os temas mais conhecidos de alguns dos maiores nomes da música. Nina Simone, Aretha Franklin, Bob Dylan, Elvis Presley, Miles Davis e Frank Sinatra são apenas alguns dos títulos contemplados, ao lado de edições dedicadas a géneros como a Bossa Nova, Jazz, Clássica e Blues.

3 CDs - €10