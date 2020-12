Prequela de Guerra dos Tronos começa a ser gravada em 2021

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

A produtora televisiva HBO divulgou esta quinta-feira duas imagens nas suas redes sociais. As imagens são referentes à série que vai servir de prequela aos acontecimentos retratados em A Guerra dos Tronos. Ambas as imagens mostram um dragão vermelho, sendo que o nome da saga é House of the Dragon (Casa do Dragão). A produção começa em 2021 e tem estreia prevista para 2022.A publicação foi feita através da conta oficial de "Game of Thrones" no Twitter, acompanhados da legenda: "Os dragões estão a chegar. Produção começa em 2021".A narrativa desta nova série passa-se cerca de 300 anos antes da história contada na primeira temporada da série original e será contada em dez episódios a estrear em 2022.