Portugal está na final da Eurovisão

A música portuguesa Ai coração de Mimicat foi uma das apuradas para a final da Eurovisão. Na primeira semifinal do concurso europeu de música decorreu esta terça-feira, em Liverpool.



Além de Portugal os outros nove finalistas foram: Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, Chéquia, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega.





A segunda semifinal está marcada para quinta-feira, dia 11. E a grande final para sábado, dia 13. Na final estarão os 20 semifinalistas apurados mais as seis canções com lugar garantido na final: os big five (Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido, os maiores financiadores do concurso) e o vencedor do ano passado, a Ucrânia.As casas de apostas dão para já o favoritismo à Suécia com a música Tattoo. Também ela uma das apuradas da primeira semifinal.A edição deste ano do Festival da Eurovisão realiza-se em Liverpool, no Reino Unido, apesar da Ucrânia ter sido a vencedora da edição do ano passado. A invasão russa ao país impediu a sua realização em território ucraniano, pelo que a União Europeia de Radiodifusão (EBU), entidade responsável pela organização, decidiu deslocar a cerimónia para o país do segundo classificado. Ainda assim, a emissão desta noite contou com muitas referências à Ucrânia que também participa na realização do evento.