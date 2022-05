Portugal apurado para a final da Eurovisão

Portugal apurou-se esta terça-feira para a final do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Turim, Itália. MARO volta a cantar no sábado, dia 14, na grande final da maior competição de música do mundo.



MARO foi a décima a subir ao palco na arena de Turim. Portugal optou por usar o palco B da arena e não o palco principal, algo que também aconteceu com Salvador Sobral, em 2017, em Kiev, quando Portugal saiu vencedor da competição.





A carregar o vídeo ... MARO primeira semi-final Eurovisão

Das 17 canções a concurso na primeira semifinal, 10 passaram para a fase seguinte. Na quinta-feira realiza-se a segunda semifinal, onde mais 10 finalistas serão apurados. A estes 20 concorrentes juntam-se ainda os chamados Big Five, apurados automaticamente para a final - Espanha, Itália, França, Reino Unido e Alemanha.Os 10 países apurados são:SuíçaArméniaIslândiaLituâniaPortugalNoruegaGréciaUcrâniaMoldáviaPaíses Baixos