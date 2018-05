A história do suicídio de Hannah Baker não ficou toda explicada nas 13 gravações que deixou. A segunda temporada começa no rescaldo da morte de Hannah. Por 13 Razões convida-nos agora a acompanhar o regresso de cada personagem à escola

A série que pôs milhões de adolescentes a pensar em suicídio e milhões de pais e psicólogos a pensarem no poder da televisão regressou à Netflix na passada sexta-feira, dia 18. Na primeira temporada, Por 13 Razões revelou o conteúdo das 13 gravações que a jovem suicida Hannan Baker (Katherine Langford) deixou na hora da morte. Agora, o mistério adensa-se à volta de polaróides que vão surgindo na escola, num casamento perfeito entre senhores-recados e elegantes ameaças. Como aperitivo de uma série que a crítica teve dificuldade em digerir, aqui ficam 13 razões para ver Por 13 Razões.



1- É preciso falar sobre suicídio. Num artigo para a Foundation Economic Education, o analista Logan Albright, disse-o claramente: "O suicídio é um dos poucos temas-tabu na sociedade moderna. Isso é um erro. A morte faz parte da vida e uma pessoa escolher morrer é uma coisa que acontece desde sempre. Devíamos tentar compreender porquê."



2- Falando sobre suicídio é importante que emissor e receptor falem a mesma língua. Por 13 Razões olha os adolescentes nos olhos.



3- Esta é uma série curta. O espectador sabe ao que vai: 13 episódios de uma hora cada e nem mais um minuto.



4- É uma espécie de True Detective para adolescentes. Pelo menos é isso que o criador, Brian Yorker, pretende: que Por 13 Razões possa trazer um novo grupo de personagens e novos 13 porquês todos os anos.



5- Apesar de ser uma série de e para adolescentes, Por 13 Razões é bem representada. Katherine Langford foi nomeada para um Globo de Ouro pelo seu papel.



6- A série constitui ainda uma oportunidade para ver Kate Walsh (Anatomia de Grey e Clínica Privada) sem bata e noutro registo - o da mãe de uma jovem suicida.



7- O argumento é um bom argumento. A série foi baseada no bestseller de Jay Asher com o mesmo nome. Asher foi, contudo, afastado da produção da série por suspeitas de assédio sexual.



8- Com a segunda temporada chega também um site (https://13reasonswhy.info) de apoio aos jovens espectadores que, impressionados pela trama, possam considerar o suicídio. Na página portuguesa a série apela aos jovens a contactarem a SOS Voz Amiga.



9- Todos se podem identificar com esta série. A Liberty High não é uma escola portuguesa (aliás, é bem americana), mas o bullying é um tema global.



10- A nova canção de Selena Gomez (que é também produtora executiva de Por 13 Razões), Only You, faz parte da banda sonora da série.



11- Além do suicídio, o abuso sexual e de drogas são também temas centrais na série. Pais e filhos podem, vendo a série juntos, superar o constrangimento de falar sobre eles.



12- Os fãs dirão que a série é viciante, claro. O que pode dizer o mais céptico espectador? Que o mistério de Por 13 Razões é bem defendido quer na forma quer no conteúdo do argumento.



13- Por 13 Razões é uma série original da Netflix. E a Netflix não se tem enganado, tem?