Crítica de Música: Local Affairs de Birds Are Indie

"O disco evidencia a sensibilidade que o trio de Coimbra coloca na abordagem a temas românticos, divertidos ou meditativos", escreve o crítico Pedro Salgado

No sucessor de Let's Pretend The World Has Stopped, os Birds Are Indie continuam a apostar em melodias simples, marcadas por um sentido de humor agridoce e alternando músicas animadas e faixas a meio gás.



Local Affairs destaca-se pela ênfase na pop, assente numa dinâmica instrumental superior e complementada por arranjos mais elaborados. Por outro lado, o disco evidencia a sensibilidade que o trio de Coimbra coloca na abordagem a temas românticos, divertidos ou meditativos.



O single veraneante Come Into The Water, a balada Endless Summer Days e o estilo sedutor da faixa-título são os melhores momentos de um trabalho que mostra um salto qualitativo no som do grupo.



Birds Are Indie

Pop-rock

Ed. Lux Records

€10