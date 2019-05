"À Lena dei um humor mais surrealista. E fui malandro. Teria pudor de escrever para outros coisas como 'ainda vou ter uma cintura de ballet' [na música Grande Festa]. Mas ela tem uma postura afirmativa. Ela está sempre fora de pé e eu fui ter com ela", diz Pedro à SÁBADO.



Escrever para outros é para o compositor e letrista de todo o álbum de regresso de Lena D'Água envolver-se num outro universo – um certo transformismo: é Pedro da Silva Martins a ser outros, nas personalidades e nas sonoridades. Depois de umas quantas conversas apanha umas expressões que despertam ideias, como o "opá" desta cantora, que dá título à música que abre o disco.



"Sou eu próprio noutra pele. A transversalidade é a minha expressão artística. Tentei nos últimos anos perceber o que sou nas canções e sinto que há muito pouco de comum. O que sou passa pelo que os outros são."



A paragem dos Deolinda está a dar-lhe tempo para escrever, compor e pensar projetos do início ao fim, como um todo – de preferência, bem distante dos seus confortos. Um dos próximos é uma criação para um grupo mariachi.



Quando se constrói uma obra que nasce para ser também de outros, o importante é "deixar voar". A música gravada finalmente pelo artista pode surpreender o autor e a isso já está habituado desde cedo, sem crises nem tristezas. "Às vezes escrevia um sketch qualquer e quando o via na TV pensava que já não reconhecia nada daquilo."



Mas, afinal, quem canta a obra de Pedro da Silva Martins?



Deolinda: Depois do grupo de música tradicional Bicho de 7 Cabeças, Pedro entra na formação inicial dos Deolinda. O primeiro álbum, Canção ao Lado (2008), é feito de hits de Pedro da Silva Martins: Fado Toninho, Fon-Fon-Fon ou Movimento Perpétuo Associativo.



Mariza: Participou no disco dela de 2015, Mundo, juntamente com Luís José Martins. Desde então, já escreveu e compôs para Hélder Moutinho, Rita Redshoes e Sérgio Godinho, e participou no Festival da Canção em 2017 com Nunca Me Fui Embora, interpretada por Lena D'Água, génese do disco Desalmadamente.



Cristina Branco: Foi com um pedido da fadista para o seu disco de 2011 que começou a trabalhar para outros artistas. Escreveu-lhe Não Há Só Tangos em Paris, tema que deu nome ao álbum. "Correu bem e comecei a ter mais convites", recorda Pedro.



Ana Moura: Em 2012 a música Desfado deu nome ao álbum de Ana Moura e ganhou o prémio de canção do ano da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). Pedro escreveu Ai Eu com Luís José Martins (dos Deolinda) para o mais recente disco da fadista, Moura (2015).



António Zambujo: É autor e coautor de temas de Do Avesso (2018) e Rua da Emenda (2014). A colaboração começou em 2012, no disco Quinto. Nesse ano Pedro da Silva Martins chegou a ter seis álbuns e 23 músicas suas no top nacional na mesma semana (contas da revista Blitz na altura).











Longe da Música, Pedro já escrevia. Aos 18 anos apurava o seu humor mais revisteiro nos programas de televisão de Marina Mota ou de Carlos Cunha dos anos 90 – trabalhava para a produtora Companhia das Ideias. Pouco mais de 20 anos depois tornou-se um dos compositores e letristas mais requisitados e bem-sucedidos da música portuguesa.Este humor talvez esteja mais próximo das letras dos Deolinda, banda em que o guitarrista começou a ganhar ritmo de escrita e composição (entre 2008 e 2016 a banda editou quatro álbuns) e em que construía o seu imaginário das personagens típicas nacionais. O que se seguiu, com Mariza, Ana Moura e António Zambujo foram incursões pelo fado umas vezes mais introspetivo e tradicional, outras com jogos de palavras e trocadilhos, como em Desfado (gravado por Ana Moura), ou com cenários inusitados como aquele em que alguém pesquisa "amor" no Google e encontra "milhões de ocorrências" (Queria Conhecer-te Um Dia, por António Zambujo).