Onde festejar o São João no Porto – e como aquecer até lá

Vamos então olhar para o calendário das festividades de 2023. À semelhança do ano passado, os principais concertos da noite de 23 de junho acontecem nos Jardins do Palácio de Cristal, com Miguel Araújo e Fogo Fogo; no Largo Amor de Perdição, que terá Emanuel como cabeça de cartaz; e na Praça da Casa da Música, palco para David Bruno e Moullinex brilharem.