Artem Pivovarov traz música da Ucrânia e quer ouvir fado ao vivo

É uma das maiores estrelas da música ucraniana e as receitas dos seus espetáculos revertem a favor das forças armadas do seu país. Vem a Portugal dar dois concertos em Lisboa e no Porto. Diz que é fã de Cristiano Ronaldo, quer ouvir cantar o fado e conhecer o Cabo da Roca.

Chama-se Artem Pivovarov, é um músico ucraniano, com um estilo considerado "fora do padrão" e um dos mais populares no YouTube. Em 2017, o seu canal acumulou mais de 500 mil subscritores graças aos seus hits. É um dos criadores de tendências na indústria da música, vencedor do Yuna Awards, nas categorias de "melhor artista masculino" e "Hit do ano". Pivovarov lançou quatro álbuns a solo e dezenas de singles. O cantor, de 31 anos, nasceu e cresceu na pequena cidade de Vovchansk, no leste da Ucrânia. "Percebi que a música era a minha praia. Tocava guitarra (mesmo sem cordas) e comecei a compor música aos 12 anos. Foi uma escolha invulgar para a minha cidade, ouvi muitas vezes que não teria sucesso, mas não dei ouvidos a ninguém e segui o meu caminho", conta à SÁBADO.