O SEMIBREVE 2019 em cinco virtudes

Chega ao fim mais um Semibreve, uma edição que, como já tínhamos opinado, solidifica o papel de Braga enquanto bastião da nova arte digital e um dos pólos por excelência da atividade cultural fora das grandes metrópoles. No rescaldo do festival, e em jeito de resumo, salientamos algumas das qualidades que fazem deste uma experiência tão significativa no panorama da música nacional.





1. A Vida na Cidade

Ainda estamos estupefactos com a adequação de Braga a um evento com estas características. A concentração de espaços de concerto, restauração, serviços e opções de alojamento num perímetro tão condensado – o centro histórico, com a Sé, a Praça da República, a Avenida da Liberdade e tantos outros à mão – faz com que haja sempre tempo para tudo, ainda que o facto de estarmos sempre a 5 minutos de qualquer destino leve a que o movimento constante seja inevitável: o Bom Jesus do Monte e o Sameiro terão de ficar para a próxima.





Theatro Circo Foto: Adriano Ferreira Borges / Semibreve 2019

Ainda que a componente internacional do Semibreve se faça sentir também no seu público, os preços continuam surpreendentemente acessíveis fora e dentro do recinto (principalmente para quem está habituado aos valores da capital), e o seu extenso património cultural e arquitetónico faz com que o aproveitamento de espaços como o gnration, a Casa Rolão ou o Theatro Circo seja não apenas um acrescento desejável, mas um imperativo absoluto.





2. O Poder da Improvisação

Num festival como este, é inevitável que as fronteiras entre a composição e a improvisação e o planeamento e a espontaneidade se diluam como em poucos géneros musicais, e essa característica esteve especialmente espelhada em dois dos maiores concertos do Theatro Circo.

Embora tenhamos apreciado a audácia de Oren Ambarchi e Robert A A Lowe, dois dos maiores nomes das suas respetivas áreas, em aceitarem o convite do festival para colaborarem dias depois de se terem conhecido, não podemos dizer o mesmo do resultado desse confronto. Talvez por serem demasiado respeitadores um do outro em palco, o encontro entre a guitarra desfigurada de Ambarchi e o sintetizador modular de Lowe não resultou em muito de palpável, e terá ficado marcado como uma das menos conseguidas experiências do evento.





Oren Ambarchi Foto: Adriano Ferreira Borges / Semibreve 2019

Nem todos os riscos compensam, provável motivo pelo qual o sucesso de Suzanne Ciani tenha tido um gosto tão especial. Não que se esperasse algo de diferente: com 73 anos, a americana já se estabeleceu como uma das maiores no comando do sintetizador modular, e a sua hora de improviso no Grande Auditório do Theatro Circo foi um deleite para os fãs da eletrónica experimental. Não apenas pela óbvia destreza com que fabricava ritmos e linhas melódicas, com a naturalidade de quem o tem feito há anos, mas até mesmo em virtude do acesso privilegiado que nos foi facultado: a projeção, em tamanho gigante e tempo real, da mesa de Ciani à medida que ia operando o seu espetáculo, uma ideia sem precedentes nesta edição e que complementou perfeitamente a beleza das suas invenções sintéticas.





Suzanne Ciani Foto: Adriano Ferreira Borges / Semibreve 2019

3. Sound + Vision

A componente visual é estruturante para muitos dos espetáculos do Semibreve – que, aliás, apresentou este ano interessantes instalações de arte digital à porta do Theatro Circo e em diversas salas do gnration. Já falámos sobre as paisagens cósmicas de Morton Subotnick ou as reflexões sobre o contato de Alessandro Cortini, mas o restante festival reservava-nos ainda algumas surpresas.

A cerebral proposta de Drew McDowall afirmou-se como uma das mais sui generis de todo o festival. O seu drone, tão intensamente monotónico que pareceu-nos que, ao longo de toda a performance, apenas uma nota reverberou pelo Theatro Circo, desdobrava-se em ondulações e texturas conflituantes, e era complementado por visuais em movimento que nos induziam em ébria hipnose – como se fossemos projetados em jato em direção a um ponto de fuga cujo fim nunca chegava.



Drew McDowall Foto: Adriano Ferreira Borges / Semibreve 2019

Scanner, num dos melhores espetáculos do festival, optou pela abstração: cores, formas débeis e alguns esboços de figuras geométricas iam surgindo ao longo da sua apresentação que se sagrou também uma das mais diversificadas. Entre a música ambiente, algum drone e a eletrónica minimalista, à qual empregava algum ritmo sem alguma vez chegar a ser dançável, presenteou-nos com uma consistente e coesa curadoria de impressões da eletrónica do nosso século.



Scanner Foto: Adriano Ferreira Borges / Semibreve 2019

4. As Tardes de Ambiente

A eletrónica pode ser um estilo muito associado à vida noturna, mas o Semibreve esforçou-se por mostrar que nem tudo tem de ficar para depois de o sol se pôr. Além das conversas e debates, assistimos a dois concertos vespertinos que nos encheram os ouvidos. Na Reitoria da Universidade do Minho, a Sala Medieval foi palco de uma performance intimista e delicada de Félicia Atkinson, tocada a teclado Rhodes e MIDI, sinos e leves sussurros em inglês e francês ao microfone. Pecando um pouco pela uniformidade, a sua proposta foi ainda assim um interessante e imersivo exercício de música ambiente.



Félicia Atkinson Foto: Adriano Ferreira Borges / Semibreve 2019

Já Deaf Center, que se instalaram na belíssima Capela Imaculada do Seminário Menor, utilizaram-se de instrumentos mais convencionais para falar a mesma linguagem. Com os acordes ao piano ora doces e discretos, ora dramáticos e magnânimos de Otto Totland e as esparsas paisagens sonoras da guitarra de Erik Skodvin, aproveitaram-se da potente acústica da capela para desenhar no ar a música da antecipação do fim do mundo: como uma ligeira bonança a agravar-se, sem que a subsequente tempestade alguma vez chegasse.



Deaf Center Foto: Adriano Ferreira Borges / Semibreve 2019

5. O Ritmo Noite

Como este festival não é só feito de música à qual abanar a cabeça sentado, importa dizer que a programação do gnration, destinada à pista de dança sempre a partir da meia noite, foi um dos destaques do Semibreve, sem o qual o festival ver-se-ia manietado quanto a uma das vertentes indispensáveis da eletrónica. E se, na primeira noite, Nik Void e Avalon Emerson remeteram-nos para uma vertente mais introspetiva do clubbing, na segunda a palavra de ordem era a dança – desinibida, libertária e irrefreada.



Rian Treanor Foto: Adriano Ferreira Borges / Semibreve 2019

Rian Treanor mostrou-nos porque é um dos nomes essenciais da nova vaga britânica, com talvez o mais estimulante set às altas horas do festival. Com uma mescla de industrial, techno, afrobeat e mesmo algumas notas de kuduro, não precisou de se afastar muito da linha experimental do festival para render quem foi à procura de movimento. E, na sequência, Kode9 não se afastou da linha estética, intercalando samples e incorporando algum trap à medida que nos guiava pela madrugada adentro.