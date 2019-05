O segredo da juventude de Martinho

No Porto como em Lisboa, Martinho estará em palco com a sua banda, uma banda que já não o deixa nervoso. Bom, mais ou menos: "Só fico receoso quando não tenho certeza se que o som está legal, se os músicos já chegaram... Checando a banca e o som, fico tranquilo."



Quando entrar no palco, Martinho só pensará uma coisa: "Quero fazer um concerto que seja bonito de ver, que faça bem aos ouvidos, que consiga fazer as pessoas cantarem, dançarem, balançarem o corpo nas cadeiras e saírem do teatro mais felizes do que quando chegaram."



No alinhamento dos concertos estarão os principais temas do 48º disco do artista, Bandeira da Fé, mas também alguns dos seus maiores sucessos, como Canta, Canta, Minha Gente, Devagar, Devagarinho, Ex-Amor e Mulheres.



Para os tocar, Martinho da Vila não traz convidados especiais - ou pelo menos não especiais da maneira que normalmente são entendidos em Portugal (ou seja, especiais porque portugueses e prontos para uma parceria). "Toda a minha banda é especial. Assim, estou levando, além dos músicos que vão comigo normalmente, uma vocalista que é a minha filha Juliana e uma pianista que é a Maíra Freitas [também sua filha]; a gente vai abrir o espetáculo na base do piano e da voz."



Lá mais para o meio do espetáculo, há de fazer-se silêncio para se cantar o fado. Sério? "Vou cantar. Eu já gravei fados, mas eu nunca tinha criado um. Recentemente, falando com brasileiros em Portugal, alguns me disseram que aí é o melhor lugar para se morar, se não falar de dois probleminhas: o frio em determinada época e uma saudade que dá de coisas do Brasil, de amigos e familiares."



Sem demoras, Martinho escreveu o Fado das Perguntas: "Imaginei um brasileiro que está numa tasca aí pensando nas coisas de que sente saudade." Fã de Portugal, Martinho já tinha também saudades. "Tem lugares que eu vou sempre. Quando vou do Porto para Lisboa ou vice-versa vou de carro. Não gosto de ir de avião porque eu gosto de dar uma parada no Santuário de Aparecida [Fátima]. Aquele lugar tem uma energia boa que já faz parte dos meus costumes."



Habituado a ser um ícone negro no Brasil, Martinho não se habitua ao preconceito. "Mas aí em Portugal é mais legal. Eu vou no shopping e eu acho mais negros do que quando venho no shopping no Brasil. Aqui no Brasil ainda há lojas que não empregam negros."



50 Anos de Carreira

Coliseus do Porto e de Lisboa

6.ª, 10/5, e dom., 12/5, às 22h •

A partir de €20

Desde que o samba é samba que o mundo sabe que o samba não vai morrer - o que nem toda a gente saberá é que o samba faz melhor: faz viver. Martinho da Vila, hoje com 81 anos, sabe-o há 50, quando iniciou a sua carreira. "A música em geral rejuvenesce e a música alegre rejuvenesce mais. Como o samba, no geral, é alegre, podemos dizer que quem canta seus males espanta." Martinho da Vila espanta, ri-se e promete: a 10 e 12 de Maio, no Porto e em Lisboa, só não vai dançar quem estiver morto.Claro, Martinho não o diz exatamente assim (o "senhor" em "Sr. Samba" não caiu do céu, foi ganho com humildade): "Cantar, para mim, é uma missão, uma missão boa, é o ofício de alegrar as pessoas, de as divertir, de as emocionar e ao mesmo tempo de me emocionar e me divertir. Cantar, para mim, é uma troca de energia."