Vila do Conde já celebra 30 anos de curtas metragens

Na 30.ª edição, a decorrer entre 9 e 17 de julho, o festival estende-se simbolicamente a 30 locais espalhados por Vila do Conde

Há 30 anos, munidos apenas de um fax e de uma máquina de escrever, Miguel Dias e uma modesta equipa deram à luz o Curtas Vila do Conde. Colavam-se cartazes para promover o festival e a seleção de filmes era feita através da receção de cassetes. "Chegaram a ter de ir dois carros aos correios para transportar as VHS todas", lembra o agora diretor do festival internacional de cinema.