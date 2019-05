O que se pode, realmente, esperar do Jantar do Ano?

Parece, claro – mas depois é preciso ter calma, chegar ao terceiro parágrafo do texto, e ler sobre os chefs que estão a dar a cara por este Jantar do Ano. E são eles: Justa Nobre (d'O Nobre e À Justa), Vítor Sobral (Tasca da Esquina, Taberna da Esquina, Peixaria da Esquina, Balcão da Esquina e Padaria da Esquina), João Rodrigues (Feitoria, com uma estrela Michelin) e (na foto) Henrique Sá Pessoa (Alma, com duas estrelas Michelin, Tapisco e um balcão no Mercado da Ribeira), além dos convidados internacionais Henrique Fogaça e Thiago Castanho.



Se aos segundos se pode dar o benefício da dúvida (não estando em Portugal poderão não saber o que esperamos quando ouvimos falar de um jantar do ano), dos primeiros só se pode esperar que tenham para nós preparada uma ementa de luxo.



E aqui começam as boas notícias: por €100 por pessoa (podendo ficar numa mesa partilhada ou comprar, com amigos, uma mesa de 8, 10 ou 12 pessoas), os participantes terão acesso ao espetáculo (surpresa), ao bar aberto e ao jantar com a assinatura dos seis chefs. A reserva é feita em: http://jantardoano.pt.



"Os chefs vão confecionar pratos com um toque exótico, mas ao mesmo tempo há uma série de coisas que vão acontecer em redor do jantar propriamente dito que vão elevar esta experiência gastronómica a espetáculo", diz Francisco Mello e Castro, promotor do evento.



Segundo Francisco, "os próprios chefs vão ser atores deste show". Mas há mais: "Contamos com o contributo do aclamado Paulo Magalhães que esteve por trás de projetos como a Expo 98 e o Festival Eurovisão da Canção, entre outros, o que dá uma perspetiva do que falamos quando falamos em espetáculo." Dá uma perspetiva mas não dá mais - é que o suspense vai ser o prato do prato.

Daqui a 100 anos, concordaremos: o dia em que os restaurantes começaram a ser apresentados como sendo "de conceito" não foi muito diferente do dia em que os jantares começaram a ser tratados como "experiências" - foram dias tristes para a comida, que se viu passada para segundo plano, sendo ultrapassada pela comunicação, que se transformou em especialidade da casa. De lá para cá, tornou-se ainda mais difícil separar o trigo do joio e a parra da uva. É, aliás, por isso que quando um evento é apresentado como Jantar do Ano, o pobre desconfia.E haverá motivo para isso? Há, claro. Quando este ano, por exemplo, o Jantar do Ano (que vai na quarta edição) escolhe apresentar-se como um espetáculo gastronómico, um grande show, uma experiência de entretenimento e uma selva de imprevistos, o pobre desconfia: não será isto um caso clássico de boa lábia?