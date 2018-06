Crítica de cinema: O Workshop

O Workshop analisa a multiculturalidade francesa e as suas dicotomias

O Workshop é um regresso à boa forma das encruzilhadas essenciais do século XXI, após digressões menos conseguidas pela ilusão do feminismo no interior dos EUA durante os anos 50 (Foxfire) e a herança castrista na intimidade de um terraço em Havana (Regresso a Ítaca). Olivia, uma escritora, dá um workshop de ficção a um grupo de miúdos marselheses, com os fracos rendimentos a uni-los e a diversidade étnica a separá-los. No desenho de um policial negro que envolva a história do colossal estaleiro da cidade, La Ciotat, Olivia sente particular curiosidade por um dos alunos, Antoine, depressa alternando entre o fascínio e a repulsa - a inteligência de Antoine é alimentada por crescentes ideais de extrema-direita, mas o que interessa a Cantet é a penumbra em que o novo século mergulha os seus filhos, não a política ou a ideologia. Porque estes serão os rostos do nosso futuro.



Nota: 3 estrelas



De Laurent Cantet

França • Drama • M12 • 133m

Com Marina Fois e Matthieu Lucci