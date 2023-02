A história de 'Cats', que regressa a Portugal

Foi há 10 anos que a obra marcante de Andrew Lloyd Webber subiu ao palco em Portugal pela última vez. "Cats" está de volta, com espetáculos em Lisboa e no Porto.

Minutos antes do início do espetáculo, ficamos com a sensação de que o que teremos pela frente será tão importante e representativo de um triunfo cultural quanto a arte de Picasso ou a música de Mozart. A história de Cats, contudo, não tem início num ateliê, mas na poesia do norte-americano T. S. Eliot, e adapta-se continuamente ao corpo em movimento a partir de uma ideia de Andrew Lloyd Webber.