O LEFFEST tem risos e sonhos, mas também muita dor

Já tomámos aqui algumas notas daquilo com que se tem ocupado o Lisbon & Sintra Film Festival na sua 12.ª edição: houve já uma extensa homenagem à obra de David Lynch, que se prolonga até ao final desta semana, bem como renovadas surpresas nos campos das selecções em competição e fora dela, nos ciclos temáticos e nas variadas homenagens e retrospectivas, como aos realizadores Walter Salles e Mario Martone.

Dia após dia, o LEFFEST continua a dar cartas deste calibre, e até domingo que vem há ainda muitos e muito bons filmes para apanhar em Lisboa, nos Cinemas Medeia Monumental e Espaço Nimas, e Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval. Ficam aqui alguns dos que vimos nos últimos dias, com algumas recomendações dos respectivos ciclos para a última parte do festival.

Naked - Retrospectiva Mike Leigh



Um dos melhores momentos do LEFFEST à data é também o seu mais deprimente. Geralmente tido como a obra-prima de Leigh, Naked, o filme responsável por catapultar David Thewlis ao estrelato, é um buraco-negro desprovido de virtudes morais redentoras. Nele, Johnny, um proto-intelectual misógino e fatalista de vivência egocêntrica e atitude incendiária, deambula pela Londres subterrânea das drogas, violações e depravações de toda a espécie, num percurso que se divide entre missão civilizadora de educação das massas e torrencial de trivialidades para passar o tempo. Não passam de ferramentas utilizadas por Leigh, conhecido pela abordagem teatral e ultrarrealista ao Cinema, para evidenciar a brutalidade do confronto entre perspectivas profundamente distintas de vida - o que significa aproveitá-la ou desperdiçá-la. Filme de âmbito marcadamente filosófico, torna-se ainda assim mais difícil de ver pelo peso gráfico de algumas cenas do que pelos diálogos elaboradamente prolongados, cortesia de uma excelente performance de Thewlis, que lhe valeu o galardão em Cannes para melhor actor.

Na retrospectiva da obra de Mike Leigh pode ver ainda filmes como Life is Sweet (1990), Vera Drake (2004), Raparigas de Sucesso (1997) ou Bleak Moments (1971).

Ainda Tenho um Sonho ou Dois - Sessões Especiais



Fora de qualquer dos ciclos convencionais do festival, o documentário de Nuno Duarte (Jel) e Nuno Galopim foi recebido com sala cheia e muitos aplausos para uma das mais icónicas bandas do rock português. Ainda Tenho um Sonho ou Dois - A História dos Pop Dell’Arte é a condensação, em cerca de uma hora, de 30 anos de percurso do grupo encabeçado por João Peste, abrangendo hiatos, gravações, drogas e um período de profundo choque para a cena rock nacional. Afinal, como é dito, não havia nenhuma banda empregar a experimentação na música do modo que faziam os Pop Dell’Arte, e se há mérito que se pode conceder ao filme é o de captar, através de extensas entrevistas conduzidas ao longo de três anos, o sentimento que podemos apenas imaginar estar na génese do sucesso da banda no final dos anos 80. Exibido em estreia mundial no LEFFEST, o filme poderá ser visto no próximo fim-de-semana na RTP2.

Entre outras sessões especiais do festival estão as exibições de Caminhos Magnetykos, de Edgar Pêra, Naked War, de Joseph Paris, e Este Obscuro Objecto do Desejo, de Luis Buñuel.

Tráfico - Homenagem a João Botelho



Embora possa ficar de fora de uma lista imediata dos maiores autores portugueses, é inegável a presença e influência assídua de Botelho no panorama cinematográfico nacional. Tráfico, de 1998, que o próprio Botelho chamou de "anarca" na sua apresentação do filme, pode ser uma boa introdução à sua obra, e não deixa de ser uma das recomendações pessoais de entre a sua filmografia. Nele, um turbilhão de situações caricatas serve para expor e satirizar ("não é uma comédia, é uma farsa!", diz-nos Botelho) os diversos círculos da sociedade portuguesa da década de 90, da socialite à mendigagem, passando por novos-ricos, padres, pequeno-burgueses, prostitutas e tias de Cascais. Entre os destaques, Rita Blanco como uma extravagante mãe protagonista de uma história from rags to riches, e o fadista Paulo Bragança como padre que, num dos clímaxes cómicos do filme, surge a cantar A Portuguesa num bordel. É necessário maior incentivo?

Na homenagem a João Botelho, destaque-se A Mulher que Acreditava ser Presidente dos EUA ("um filme ainda mais anarca do que este!"), de 2003, bem como as várias adaptações de Botelho do legado cultural português e internacional: Peregrinação, inspirado nas viagens de Fernão Mendes Pinto; Os Maias: Cenas da Vida Romântica, por Eça de Queirós; Filme do Desassossego, do livro de Fernando Pessoa; e A Baleia Branca - Uma Ideia de Deus, baseado numa encenação de Moby Dick, de Herman Mellville.