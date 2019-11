Em concerto único, sob o título Across the Universe, o guitarrista norte-americano Al Di Meola vem mostrar aos lisboetas, no Centro Cultural de Belém, esta quinta-feira, 7 de novembro (com bilhetes de €20 a €40), porque é, há décadas, um dos mestres do jazz de fusão - com inspiração no flamenco espanhol.Na bagagem, o virtuoso da guitarra clássica - que se destacou a tocar ao lado de Chick Corea ou Paco de Lucia e que recentemente diversificou a sua obra, experimentando a eletrónica e a guitarra elétrica - traz êxitos da carreira, recriações de composições alheias e Opus, o seu último trabalho de estúdio, de 2018. rb