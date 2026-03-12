O adeus ao Bom Malandro, Mário Zambujal (1936-2026)

O escritor e jornalista Mário Zambujal faleceu aos 90 anosJoão Cortesão / Correio da Manhã
Quando o calão nacional e as frases curtas num discurso cru e real invadiram a Crónica dos Bons Malandros, em 1980, a jovem democracia portuguesa abriu a boca de espanto. As décadas, os séculos, de respeitinho e normas apertadas ficaram para trás naquelas cerca de 150 páginas (o número varia de acordo com as várias edições). As personagens do bas-fond urbano, os problemas sociais, a marginalidade e o humor conquistaram o público. O primeiro livro de Mário Zambujal (posteriormente adaptado ao cinema por Fernando Lopes, em 1984; ao teatro musical, em 2011, por Francisco Santos; e a série televisiva por Jorge Paixão da Costa, em 2021) marcou-lhe o resto da vida e da carreira. Confessou-o em várias entrevistas e no texto que partilhou aquando do lançamento da edição comemorativa coincidente com os 90 anos do autor (no passado 5 de março): “Sinto-me sequestrado por estes bons malandros. (...) Se eles vos divertirem, cumprem o seu destino.”