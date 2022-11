As mais lidas GPS

Trio britânico revelado por temas como Breezeblocks ou Tessellate regressa com The Dream, editado em fevereiro.

Parece mentira que já se tenham passado 10 anos desde o surgimento deste trio que tomou o mundo da música de assalto, arrecadando o prestigiado Mercury Prize com o disco de estreia, An Awesome Wave, e rendendo fãs dedicados um pouco por todo o mundo com uma sonoridade inimitável.