Novo filme da série Ocean's, agora com mulheres

O que tem de especial a primeira segunda-feira de Maio? É o dia da MET Gala, evento exclusivo que se realiza todos os anos, desde 1948, e marca o início da exposição anual de moda do The Costume Institute. Anna Wintour trata da organização da gala e dos seus convidados desde meados dos anos 1990, mas nunca lhe deve ter passado pela cabeça que a festa poderia servir como cenário para o roubo imaginativo de um colar de diamantes Cartier, golpe do século com muitos milhões à mistura. Ah, e classe, muita classe.É esse o ponto de partida de Ocean's 8, o novo filme da série Ocean's, realizado por Gary Ross (Os Jogos da Fome) e com um elenco de assaltantes inteiramente composto por mulheres. Se está a pensar que há dois anos esta ideia falhou com Caça-Fantasmas e não acredita que pode funcionar aqui, encolha o preconceito e prepare-se para se surpreender e rir.Dar um golpe com engenho na MET Gala é mais fácil do que parece: primeiro enterra-se Danny Ocean e chama-se a irmã, Debbie (Sandra Bullock), que tem a artilharia mental para engendrar o plano ideal. Junta-se a melhor amiga Lou (Cate Blanchett), uma hacker (Rihanna, que foi co-apresentadora da Gala de 2018), uma especialista em joalharia (Mindy Kaling), uma boa carteirista (Awkwafina), uma designer de moda (Helena Bonham Carter) e uma mãe suburbana que sabe negociar e onde arranjar coisas esquisitas (Sarah Paulson). Depois é só usar uma celebridade (Anne Hathaway) como isco. Receita infalível.