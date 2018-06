Clara Andermatt apresenta A Educação da Desordem em "projecto em mutação"

Clara Andermatt, coreógrafa, e Mickaella Dantas, bailarina, apresentam A Educação da Desordem a 22 e 23

A coreógrafa Clara Andermatt e a bailarina Mickaella Dantas, com a colaboração da escritora Patrícia Portela e do fotógrafo Yves Callewaert, apresentam A Educação da Desordem (projecto em mutação). As autoras definem o espectáculo como uma reflexão profunda sobre o corpo e os seus limites, novas linguagens e as repercussões sociais das suas próprias pesquisas.



Primeira colaboração de Andermatt com o espaço Negócio (da ZdB), em Lisboa, onde se estreia com duas sessões (sexta e sábado, 22 e 23, às 21h30), o espectáculo tem um formato entre a conferência e a performance e aborda temas como a imagem, a publicidade, a ética e a biotecnologia, "abrindo-se a outros que possam surgir e convocar relações entre arte, corpo, diferença e deficiência".



No fim de cada apresentação há conversa com o público - a ideia, dizem as autoras, é a partir daí melhorar o projecto. Bilhetes a €7,50.