Novidades para o Verão: Tapa Bucho - Gastrobar

Ao contrário do primeiro Tapa Bucho a aparecer no Bairro Alto, na escondida Rua dos Mouros, este novo não é uma tasca mas um gastrobar, o que significa que aproxima os petiscos de uma cozinha de autor — neste caso, a ementa contou com a ajuda de um chef amigo que já tinha passado pelo Fat Duck e pelo Belcanto. Além disso, a dupla de amigos que gere o espaço, Frederico Costa e Vasco Brás pretende que se fique por mais tempo e a prova está na convidativa varanda do piso superior, pronta para receber jantaradas bafejadas pelo calor. Da carta destacam-se os nuggets de peito de pato com mostarda – que transitam do outro restaurante para este –, um bacalhau em tempura com aioli, limão e coentros e uma maravilhosa couve coração na grelha, com pickle de maçã e cebola roxa, creme de queijo da ilha, um demi-glacé vegetariano e coentros (raramente se vêem vegetais cozinhados de forma tão digna). Arranje ainda espaço para esta sobremesa: amendoim com creme de queijo, caramelo salgado e cream sour.



Tapa Bucho - Gastrobar

R. Diário de Notícias, 122, Lisboa

911 889 185 • 12h-24h (fecha dom.)

€25 (Preço médio)