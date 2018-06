Personalize a sua roupa no Rock in Rio

No Rock in Rio, vai ser possível customizar gratuitamente qualquer peça denim da Pepe Jeans. Fomos experimentar o serviço

Um casaco de ganga é um atestado de estilo, uma bandeira de um estilo de vida e o epítome da expressão individual. Assim, este texto não é só um texto, é uma carta de amor. Seja ou não adepto do denim total, saiba: não há look em que a ganga não assente bem.



A ganga é também a melhor amiga de incursões pelo mundo do DIY (do it yourself), seja a tingir, cortar, rasgar ou desgastar. Sem me comprometer muito, o máximo que já tinha personalizado foi quando cortei três centímetros da bainha de uns jeans.



Desta vez experimentei o serviço de customização da Pepe Jeans que vai estar no Rock in Rio. Em vez de me aventurar de tesoura em riste, passei a batata quente à rainha deste serviço, que é a máquina de laser que grava padrões, imagens ou letras no denim (que não convém ser muito escuro ou muito claro), apesar de ser possível aplicar tachas, desgastar a ganga e imprimir um design nas peças. Foi o que fiz: não uma, não duas, mas três técnicas de personalização num só casaco. Dizia uma colega que me acompanhou que é como as tatuagens: quando se faz uma não se consegue parar e depois do primeiro laser foi só mais um desgaste aqui, uma tacha ali, as iniciais do meu nome acolá.



O serviço não é novo, mas vai ser gratuito durante o Rock in Rio, na loja pop-up da Pepe Jeans na EDP Rock Street (em loja, custa 5 euros até duas técnicas de personalização).



Custom Studio Pepe Jeans

EDP Rock Street, Rock in Rio, Lisboa • 23, 24, 29 e 30/6

Gratuito