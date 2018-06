Novidades para o Verão: Bar do Mar

100% inspiração atlântica, Bar do Mar, é o novo restaurante no Porto

É um restaurante novo dentro de outro com bastante história na cidade, o bbgourmet Maiorca. Jorge Santos (juntamente com os dois outros sócios gerente), quis inovar a oferta e montar um conceito de inspiração 100 por cento atlântica, mas a fugir ao sushi e à tradicional oferta de peixe grelhado de Matosinhos.



Neste Bar do Mar, com uma cozinha central à vista de todos e que entre o balcão e as mesas pode receber até 25 pessoas, servem-se souflés, canjas do mar, vieiras, polvo, camarão tigre, propostas essencialmente de partilha com uma apresentação contemporânea. Há menus já fechados, com três escalões de preço, e opções à carta desenvolvidas pela chef Elisabete Pinto.



Nas sobremesas, entram em cena as já conhecidas especialidades de pastelaria do bbgourmet. É o melhor de dois mundos no mesmo espaço.





Bar do Mar

R. de António Cardoso, 301, Porto

226 092 003 • 8h-23h

€25 (Preço médio)